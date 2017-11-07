Скриншот с камер видеонаблюдения Группа, состоящая из четырех злоумышленников была задержана в рамках проводимой республиканской операции «Участок». Выяснилось, что все четверо причастны к 11 эпизодам краж, а также к ограблению автозаправочной станции. - Нарядом полиции ночью были замечены четверо подозрительных мужчин, во время досмотра у одного из них была обнаружена сумка черного цвета, в которой находились отвертка, пассатижи, перчатки и документы, не имеющие отношения к задержанным. В настоящее время доказаны 11 эпизодов, в числе которых кражи из автомобилей и квартир, - сообщил начальник МПС УВД г.Атырау Ерлан БИГАМБАЕВ.Добычей грабителей стали видеокамеры, сотовые телефоны, бытовая техника и даже документы на транспортные средства. В настоящее время преступники находятся под стражей в ГОП №2 г.Атырау. Также в ходе расследования выяснилось, что группа имеет непосредственное отношение к ограблению автозаправочной станции на трассе Атырау-Доссор. Оказалось, что двое двадцатиоднолетних преступников работали операторами на этой АЗС. Воспользовавшись моментом, когда работники АЗС ели, злоумышленники подали сигнал своим сообщникам, которые, заперев всех в обеденной комнате, ограбили кассу станции. Добычей преступников стали деньги в сумме 674 тысяч тенге.