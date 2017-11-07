Иллюстративное фото из архива "МГ" 10 многоэтажных и 183 одноэтажных жилых дома строятся в области. - 250 квартир строятся в отдаленных районах, которые находятся на расстоянии 500 км от Уральска. Подводятся более 120 км инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищной застройки. Вместе с этим в этом году уже введено порядка 300 тысяч квадратных метров нового жилья, что на 80% больше, чем в прошлом году, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. Инвестиции выросли благодаря частному строительству в два раза. В пресс-службе также сообщили, что строительные работы идут параллельно с продолжающейся газификацией и водообеспечением населенных пунктов во всех районах области. Сейчас к газу подключают 35 сёл в 5 районах, в том числе 106 социальных объектов. В 55 населенных пунктах с населением 65 тысяч человек ведутся работы по централизованному водоснабжению. Доступ к чистой питьевой воде получат 186 сел.