Праздник будет длиться три дня, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Жертвоприношение в Курбан айт можно принести в онлайн-режиме Иллюстративное фото из архива "МГ" Праздник жертвоприношения Курбан айт отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Первый день священного праздника в этом году пришелся на 9 июля. В 6:30 был совершен праздничный намаз, после которого можно совершать жертвоприношение. Всех мусульман с праздником поздравил аким ЗКО Гали Искалиев.
- Дорогие западноказахстанцы! Искренне поздравляю Вас с праздником, которого с нетерпением ждет вся мусульманская община - священным Курбан Айтом! На протяжении веков этот священный праздник сближает людей, призывает к заботе о близких. Этот священный для всех мусульман праздник символизирует лучшие человеческие качества – стремление к добру, милосердие, заботу о ближних. Он проникнут самыми светлыми чувствами, служит сближению людей, раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей Ислама. От всей души желаю, чтобы в Вашем доме царили мир, добро, благополучие! Счастья, здоровья и успехов во всех благих начинаниях! – сказал Гали Искалиев.
Отметим, что в Уральске определили три места, где можно провести жертвоприношение - это на территории рынка «Ел-Ырысы», ТОО «Батыс адал ет» и в цеху ТОО «Кублей». Там будут работать мясники, которые прошли предварительное обучение. Кроме того, в стране работает сайт qurban2022.kz для проведения церемонии жертвоприношения дистанционно.  