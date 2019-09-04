Как рассказал редактор лиги города Уральск Закир Хамзин, сегодня, 4 сентября, в КВНе приняли участие 10 команд из разных областей Казахстана. - Команды прибыли из таких городов, как Шымкент, Семей, Атырау, Актобе. В игре приняли участие команды высшей лиги и премьер-лиги, а также звездные команды. КВН приурочен ко Дню города, поэтому всех уральцев поздравляем с этим праздником. Думаю, игра будет очень интересная, - отметил Закир Хамзин. Стоит отметить, что посмотреть КВН собрались сотни уральцев, в том числе заместитель акима города Уральск Бакытжан Нарымбетов. - Мы пришли отдохнуть и посмеяться всей семьей, ведь в командах играет молодежь, значит, нас ждут веселые выступления, - сказала местная жительница по имени Асем.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.