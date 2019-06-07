На открытии была представлена концертная программа. Также с поздравлением выступил заместитель акима Западно-Казахстанской области Габидолла Оспанкулов. - Сегодня мы приехали разделить радость детишек Теректинского района. Теперь они смогут проводить летний отдых весело и с пользой. В этом лагере мы создали самые лучшие условия, все находится рядом, можно будет проводить экскурсии. За все лето отдыхом будет охвачено около 400 школьников. Этот лагерь организован только для детей Теректинского района, в планах мы хотим его сделать круглогодичным, потому что в здании есть возможность провести отопление. В первую очередь тут будут проводить время дети из малообеспеченных семей, олимпиадники, отличники, одаренные дети. Также будут проходить тренинги и семинары. Все это максимально будет использоваться для воспитания наших детей, - пояснил заместитель акима ЗКО. Габидолла Оспанкулов отметил, что одна из самых главных задач школьных лагерей - обеспечить безопасность детей в период отдыха. - Должен быть организован подвоз детей в сопровождении, нахождение учеников должно быть абсолютно безопасным, обязательно должны быть созданы условия для купания, потому что сейчас из-за незнания многие погибают на реках, мы на это обращаем большое внимание. Нужно чтобы были инструкторы, наблюдали за купанием. Сегодня посмотрели медпункт, там есть все необходимые средства для лагеря. Мы должны работать на опережение, все педагоги и инструктора должны предусматривать вопрос безопасности. Тут есть игровые, интеллектуальные и читательные залы. Одним словом созданы все условия для разностороннего развития наших детей, - сказал Габидолла Оспанкулов. Стоит отметить, что застройщиком объекта была подрядная строительная организация «Алтим», а заказчиком являлось управление строительства ЗКО. Площадь лагеря "Жасулан" составляет 800 квадратных метров, рассчитан детский лагерь на 48 койко-мест.