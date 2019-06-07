30 мая Альфа-Банк подписал соглашение о сотрудничестве с акиматом г. Атырау в рамках поддержки малого и среднего бизнеса. Меморандум банка и властей стал беспрецедентным соглашением такого рода на западе Казахстана. Основная цель документа – упростить оплату налогов для предпринимателей и оптимизировать ведение бизнеса с помощью онлайн-кассы. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать мобильное приложение Webkassa на телефон (доступно на IOS и Android). Как отмечает директор филиала АО ДБ «Альфа-Банк» в г. Атырау Мурат Досмухамедов, онлайн-сервис заметно удобнее обычного кассового аппарата. – Программа цифровизации в стране идет полным ходом, и мы, в Альфа-Банке, принимаем в её реализации активное участие. Сотрудничество с акиматом позволит нам помочь предпринимателям работать с кассой в режиме онлайн со своего мобильного телефона или планшета. Это очень удобное и понятное решение, которое выведет бизнес на новый уровень, сделав его более прозрачным. Сейчас в области насчитывается свыше 44 тысячи субъектов МСБ. Наша цель предоставить онлайн-ККМ 50% предпринимателям. От себя лично я хотел бы выразить благодарность за доверие акиму города Алимухаммеду Куттымурат-улы и его заместителю Жумабеку Каражанову, – сказал Мурат Досмухамедов. Он также добавил, что работа по внедрению онлайн кассовых аппаратов, с функцией фиксации и передачи данных в налоговые органы, сегодня идёт по всей стране. Второй этап сотрудничества акимата и Альфа-Банка подразумевает организацию встреч с бизнес-сообществом региона, где участники обсудят изменения в законодательстве и возможности банковских продуктов. Напомним, не так давно Мурат Досмухамедов давал интервью изданию «Ак-Жайык», где подробно рассказывал об услугах Альфа-Банка для предпринимателей.