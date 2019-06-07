Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, сотрудник учебно-тренировочного взвода департамента полиции Улан Мукашев завоевал звание чемпиона мира среди 270 спортсменов из 27 стран мира по рукопашному бою. Капитан полиции Мукашев представлял Казахстан в весовой категории 60 кг и выступал в финале против спортсмена из России. Улан Мукашев служит в органах внутренних дел с 2009 года, спортом занимается с детства. Он международный мастер спорта по рукопашному бою, многократный чемпион Казахстан и Азии. К слову, в органах внутренних дел Атырау служат 2 чемпиона мира и 8 международных мастеров спорта по разным видам спорта.