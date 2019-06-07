Поднять возраст совершеннолетия с нынешних 18 лет до 21 года в России – с таким предложением от Минздрава РФ вчера выступила первый замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева Оказывается все только ради здоровья! Повышение порога детства на три года рассматривают как способ «профилактики вредных привычек» и улучшения «здоровья наших будущих мам и пап», что пойдет им только на пользу. Ведь приобрести табак и алкоголь несовершеннолетние не могут. В марте этого года министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что 70 % смертности мужчин трудоспособного возраста связано именно со злоупотреблением алкоголя. Что будет с разрешенным возрастом для вступления в брак, а также с возрастом призыва в армию – Минздрав не уточняет.