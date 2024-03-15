Организаторы праздника - городской акимат и ассамблея народа Казахстана. Председатель фольклорно-этнографического казачьего центра Игорь Спиридонов сообщил, что проводы зимы будут проходить 17 марта в 12:00 в городском парке культуры и отдыха. Концертная программа, конкурсы и угощение будут организованы у сцены в дубовой роще. Для горожан выступят местные артисты и культурные объединения.

По словам Спиридонова, традиционного сжигания чучела в этом году не будет. Департамент ЧС разрешения на сжигание не выдал. Это связано с противопожарными нормами.