Поправками предлагается запретить водителям средств персональной мобильности (малых электрических транспортных средств): 1. двигаться по дороге, тротуарам, пешеходным переходам и дорожкам, за исключением велосипедных дорожек и велосипедных полос движения; 2. перевозить пассажиров; 3. перевозить груз, который выступает более чем на 50 см по длине и ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; буксировку мопедов и велосипедов, а также средств персональной мобильности. На заседании мажилиса депутаты не обсуждали нормы о средствах персональной мобильности. В мажилисе уточнили, что они в настоящее время рассматриваются и будут доработаны ко второму чтению.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Мажилис одобрил в первом чтении проект законодательных поправок по вопросам дорожного движения. Законопроект подготовлен для реализации поручения главы государства об исключении административной ответственности водителей за то, что они не имеют при себе водительское удостоверение и регистрационных документов на транспортное средство, выданных в РК. Эти документы содержатся в базе органов внутренних дел и при необходимости сотрудники полиции могут сами проверить их наличие. Только за десять месяцев 2020 года к административной ответственности за отсутствие документов привлекли 150 тысяч водителей. Законопроект исключает административную ответственность и вносит соответствующее изменение в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки не будут распространяться на иностранных водителей и иностранные транспортные средства. "В эпоху цифровизации, когда сегодня все госорганы имеют информационную инфраструктуру, соответствующие базы данных, требовать от водителя иметь при себе водительское удостоверение, технический паспорт – это, наверное, всё-таки прошлый век", – отметил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин. Первый заместитель внутренних дел Марат Кожаев отметил, что техническое оснащение органов полиции позволяет оформлять все правонарушения на дороге с помощью планшетов. Все сведения о правонарушителях получают из базы данных МВД. Документы можно будет проверить даже при наличии проблем с интернетом. "Мы эти проблемы решаем просто: мы запрашиваем по радиосвязи у центра оперативной связи или дежурной части сведения, передаём туда. И в течении 1-2 минут мы обратную связь получаем. Таким образом проверка осуществляется. Проблем как таковых нет, мы готовы к этому новшеству", – пояснил замминистра.Вводится понятие "средство персональной мобильности (малое электрическое транспортное средство)". К нему предлагается отнести устройство, предназначенное для индивидуального передвижения, оборудованное электродвигателем и не подлежащее регистрации (скутер, гироскутер, электросамокат, моноколесо). Регулируется порядок их использования. Согласно законопроекту, водители мопедов, велосипедов, средств персональной мобильности (малых электрических транспортных средств), погонщики, ведущие по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных, обязаны знать и соблюдать правила дорожного движения, утверждённые правительством.Предлагается запретить первичную государственную регистрацию автобусов возрастом более 10 лет. Докладчик по законопроекту Канат Мусин пояснил, что эта поправка не приведёт к остановке пассажирских перевозок в регионах. "Ко многим автобусам, которые используются, не имеет отношения эта норма. Она касается только новых, то есть которые недавно были привезены в Казахстан для регистрации", – сказал он.Предлагается ввести нормы, которые обязывают застройщиков предварительно согласовывать и проводить экспертизы сооружений, связанные с дорогой.