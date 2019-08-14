Вечером 14 августа на площади Первого президента прошел фестиваль к Международному дню молодежи. Как рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики по ЗКО Аян Сакошев, в молодежном фестивале принимают участие талантливые молодые люди со всего региона. - Фестиваль является открытым, поэтому свои таланты на сцене могут продемонстрировать все, кто пожелает. Гости сегодня увидят танцевальные номера различных направлений, вокал, а также игру диджеев, - рассказал Аян Сакошев. Поздравить молодёжь с праздником пришел аким г. Уральск Абат Шыныбеков. -Хочется поздравить всех представителей молодого поколения с Международным днём молодёжи и пожелать вам развития, успехов во всем и больших побед,- поздравил всех гостей градоначальник. Необходимо отметить, что главной фишкой фестиваля стали местные звёзды Певцы Раим и Артур, а также новые члены группы DD records. По словам гостей концерта, фестиваль организован очень хорошо. - В последнее время в нашем городе стали часто проводить праздники для молодёжи в формате Open Air и это не может не радовать. Хочется, конечно, чтобы таких позитивных мероприятий, куда можно прийти с детьми, было побольше, - заявила жительница областного центра Аида Муканова. Завершилась концертная программа праздничным салютом.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.