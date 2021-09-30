МФО выдает кредит с минимальными требованиями и на выгодных условиях
Микрофинансовые организации уже успели завоевать большую популярность среди потребителей. Они создали на рынке выгодные условия для заемщиков, которым нужно срочно получить определенную сумму в качестве кредита без особых трудностей.
Так, МФО Акшамат обращает внимание на простые требования для предоставления займа.
Сотрудничество между МФО и заемщиком
В жизни каждого человека бывают такие обстоятельства, при которых срочно нужна определенная сумма на короткое время. С банками этот вопрос решается не так быстро и просто. Они требуют пакет документов и дополнительные гарантии. Практически в каждом случае необходимо посещение офиса.
Микрофинансовые организации работают проще и могут обслужить клиента удаленно. Заемщик также может использовать калькулятор займа онлайн, чтобы рассчитать необходимую сумму процентов и срок. Для оформления кредита в МФО необходимо иметь паспорт, постоянную работу, действующий номер телефона, непросроченный заём в компании, гражданство Казахстана.
Обязательно нужно обратить внимание на то, что при подаче заявки на кредит есть возрастные ограничения.
Клиент должен быть не моложе 21 года и не старше 60 лет.
Оформление документов проходит быстро, уже в течение 15 минут после их предоставления клиент получает ответ, будет его заявка одобрена или нет. Если кредитор посчитал, что заём можно выдать, человек получит его в день обращения. Так как компания работает 7 дней в неделю и 24 часа в сутки, заемщик может обратиться за финансовой помощью в любое время.
Как происходит процесс возращения займа
МФО предоставляет также несколько вариантов для погашения долга, что удобно для клиента. Прежде всего – посещение офиса компании, где заёмщик может вернуть кредит. Ещё один вариант – это использование платежной системы Qiwi, что исключает посещение офиса. Оплатить таким образом можно в удобном для клиента месте.
Третий способ погашения долга – это перечисленные средств на счёт МФО. В этом случае платеж поступает в течение 3-х рабочих банковских дней.
Микрофинансовые организации выдают средства даже тем клиентам, у которых в банковской системе хранится плохая кредитная история. Это одно из преимуществ кредиторов – они готовы идти на риск даже при таких условиях. Эта особенность особо привлекательна для заемщиков. Более того, тем клиентам, которые сотрудничают с МФО и вовремя возвращают кредиты, финансовая структура всегда готова идти навстречу.
Лицензия № 02.21.0009.М от 05.03.2021г. выдана Алматинским городским филиалом Национального Банка Республики Казахстан.
