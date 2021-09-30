- Только когда будет 60-80% привитых в области, тогда мы сможем вздохнуть. Поэтому на сегодня эпидемиологическая обстановка тревожная. Хотелось на примере реально больного человека рассказать о пользе вакцины. Наша пациентка была привита двумя компонентами вакцины "Спутник-V". Спустя неделю заразилась коронавирусной инфекцией. Затем неделю лечилась дома, но ей стало хуже. После чего она поступила к нам в тяжёлом состоянии с сатурацией 63% и поражением легких на 95%. Она не была на ИВЛ, ей через аппарат Боброва просто подавали кислород, то есть дышала самостоятельно. После четырёх дней в реанимации её перевели в палату интенсивной терапии. Больная с крайне тяжёлым состоянием быстро отреагировала на лечение и вскоре поправилась. Сегодня, на 14 день её выписывают, - рассказала Бибигуль Айтбаева.

- У меня двое детей. Хочу сказать спасибо всему медицинскому персоналу. Я считаю, что вакцина меня спасла, поэтому сейчас необходимо каждому вакцинироваться. Желаю всем быть здоровыми и никогда не болеть COVID-19, - сказала пациентка.

Бибигуль Айтбаева Врач-инфекционист Областной многопрофильной больницы Бибигуль Айтбаева рассказала, что на сегодня идёт снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но это не успокаивает, так как в области от подлежащих вакцинации жителей привились менее 60 процентов.Со слов врача-инфекциониста, не вакцинированные пациенты переносят болезнь гораздо тяжелее и бывало, что находились в стенах больницы больше месяца. 53-летняя Бибигуль Сабирова живет в Бокейординском районе. Она неустанно благодарит врачей Областной многопрофильной больницы за спасение.Бибигуль Сабирова