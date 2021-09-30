Рассылку прокомментировали в управлении образования Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщает сайт stopfake.kz, в социальных сетях и мессенджерах казахстанцы распространяют сообщение, якобы в школе №87 в Алматы педагоги перестали обращаться к детям по именам и фамилиям. Вместо этого за каждым ребёнком закрепили лишь букву и номер.

- В ходе проверки указанных фактов обращения к учащимся ОШ №87 по букве и номеру информация не подтвердилась, - сообщил главный специалист управления образования Алматы Куандык Ешимет.

