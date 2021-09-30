Казахстанцу со средней зарплатной придётся работать на 16 дней дольше для покупки iPhone 13, чем среднестатистическому жителю России, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото с сайта apple.com

Согласно данным Бюро Национальной статистики РК, среднемесячная зарплата на одного работника в первом квартале 2021 года составила – 200 300 тенге. Средняя стоимость iPhone 13 128 Gb в Казахстане - 660 тысяч тенге. Таким образом, казахстанцу с средней зарплатной нужно трудится 69 дней, чтобы приобрести гаджет.

Аналитическая компания Money SuperMarket сделала средний расчёт по другим странам мира, также беря для примера iPhone 13 на 128 Gb. Они использовали среднюю месячную зарплату по странам и типичный 8-часовой рабочий день.

Тяжелее всего жителям Филиппин - им нужно отработать 97 дней без трат. Быстрее всего «яблочный» гаджет купит среднестатистический житель Швейцарии - ему нужно лишь четыре дня. Чуть больше «попотеть» придётся американцам - владельцем iPhone они смогут стать через шесть дней.

В России для покупки потребуется 53 дня. Быстрее на день могут купить граждане Мексики. Жителям Китая нужно всего 28 дней, а Южной Кореи - почти 11 дней.

Напоминаем, что речь идёт о средней зарплате при учёте отсутствия любых других покупок. По факту же, учитывая траты населения, и то, что далеко не у всех казахстанцев зарплата дотягивает до среднестатистической, гаджет ещё долго может оказаться не по карману.

