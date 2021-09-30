Заброшенное летнее кафе горело в Алматы

Кафе «Бунгало» горело в Бостандыкском районе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Информация о пожаре поступила 30 сентября в 19:44. Огнём было охвачено заброшенное летнее кафе в микрорайоне Хан-Тенгри на площади 280 квадратных метров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

- Быстрому распространению загорания способствовало большое количество легкосгораемых деревянных конструкций. Незамедлительно поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды. Принятыми мерами пожар локализован за 20 минут, в 20:22 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В ликвидации участвовали 50 человек на 13 единиц техники.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.