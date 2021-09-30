В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +11..+13, ночью похолодает до +3..+5. Ветер северный до 15 километров в час.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +11..+13 градусов, ночью - +3..+5 градусов. Ветер северо-западный до 15 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +10..+12 градусов. Ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер северо-западный до 30 километров в час.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер восточный до 25 километров в час.

На севере, северо-западе, в центре и в горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега, которые будут сопровождаться гололедными явлениями. На юге и севере страны ожидается усиление ветра, ночные и утренние часы – туман.

