Как выбирать МФО: 3 фактораПоиски организации, которая занимается выдачей микрокредитов, достаточно затруднительны. Нужно оценивать благонадежность и репутацию таких структур в первую очередь. Три основных фактора, по которым можно оценить предложение МФО:
- процентная ставка и наличие индивидуальных условий — часто организации предлагают уникальные условия для бизнеса;
- наличие дополнительных условий или услуг, которые повлияют на итоговую сумму;
- переплата по микрокредиту.
Условия по микрокредитам: на что рассчитывать бизнесуНа микрокредитование могут рассчитывать любые представители бизнеса: ТОО, ИП, малые предприятия и средние компании. Целями такого займа чаще становятся введение новых средств в оборот, покупка новых материалов, ремонт оборудования, создание рекламы. Условиями получения микрокредитов в случае сотрудничества с Solva становятся:
- удобное погашение любыми способами — от внесения долга через банковскую карту до терминалов;
- возможность досрочного погашения кредита без штрафных санкций;
- деньги можно получить на счет без посещения офиса или филиала МФО;
- кредитование сроком до 36 месяцев.