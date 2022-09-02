Микрофинансовые организации стали популярны благодаря бизнесу. Изначально их предназначение заключалось в выдаче небольших кредитов предпринимателям для развития дела. Теперь в Казахстане

кредиты для ИП без залога

выдают и обычные банки, а микрокредитованием занимаются финансовые организации вроде Solva. Правильно оценив кредитора и его условия сотрудничества, малый и средний бизнес могут получить выгодное предложение.

Как выбирать МФО: 3 фактора

Поиски организации, которая занимается выдачей микрокредитов, достаточно затруднительны. Нужно оценивать благонадежность и репутацию таких структур в первую очередь. Три основных фактора, по которым можно оценить предложение МФО:

процентная ставка и наличие индивидуальных условий — часто организации предлагают уникальные условия для бизнеса;

наличие дополнительных условий или услуг, которые повлияют на итоговую сумму;

переплата по микрокредиту.

В Solva предлагают специальный калькулятор на сайте, который позволит оценить выгоду от микрокредита и рационально распределить средства. С таким инструментом вы получите информацию о ежемесячных платежах на основании общей суммы займа и срока его погашения.

Условия по микрокредитам: на что рассчитывать бизнесу

На микрокредитование могут рассчитывать любые представители бизнеса: ТОО, ИП, малые предприятия и средние компании. Целями такого займа чаще становятся введение новых средств в оборот, покупка новых материалов, ремонт оборудования, создание рекламы. Условиями получения микрокредитов в случае сотрудничества с Solva становятся:

удобное погашение любыми способами — от внесения долга через банковскую карту до терминалов;

возможность досрочного погашения кредита без штрафных санкций;

деньги можно получить на счет без посещения офиса или филиала МФО;

кредитование сроком до 36 месяцев.

При этом заявку можно подавать онлайн, экономя собственное время. Предварительное одобрение кредита происходит в течение одной минуты. Использовать микрокредиты в бизнесе удобно и быстро.