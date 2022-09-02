- За совершение данного преступления установлен и задержан гражданин 1935 года рождения, - сообщили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл ещё 25 августа, но стало известно об этом только сейчас. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в 2:25 мужчина, находясь у себя в квартире, позвонил со своего сотового телефона и сообщил о том, что через три часа на СОШ №20 или Зачаганский отдел полиции будет совершено нападение.По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Отметим, что если вина пенсионера будет доказана, ему грозит крупный штраф или ограничение или лишение свободы до пяти лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.