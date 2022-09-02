Глава региона призвал жителей оставлять свои предложения по развитию области. Уральску предложили присвоить звание «Города трудовой доблести» Иллюстративное фото из архива "МГ" В своём Facebook Гали Искалиев предложил жителям ЗКО поделиться новыми предложениями и креативными идеями по обустройству края.
- Это не должны быть предложения, которые входят в обычные ежегодные статьи расходов бюджета, такие как дороги, освещение. Есть много проектов, которые нужны для всех жителей региона, например - туалеты вдоль трасс, вывески на въезде область и город, реставрация исторических зданий, развитие уличного искусства, проведение традиционного фестиваля, устранение барьеров для людей, передвигающихся при помощи инвалидных колясок, - написал глава региона.
После сбора идей пройдёт голосование среди жителей. Примерный общий бюджет одной или нескольких идей - до 500 млн тенге. Свои предложения жители могут оставлять в комментариях под постом. Публикация уже собрала более 40 комментариев. В основном, жители предлагают идеи по благоустройству.