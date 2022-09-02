Погоду большей части Казахстана по-прежнему будет определять антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода. Жаркая погода сохраняется в ЗКО По республике местами ожидается усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +26..+28 градусов, ночью похолодает до +18..+20. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +30..+32 градусов, ночью +22..+24 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +29..+31 градусов. Ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер юго-западный до 17 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +33..+35 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.