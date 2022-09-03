Осужденный на 10 лет Нурлан Таубаев подавал апелляционную жалобу, передает портал "Мой ГОРОД".  11 лет тюрьмы запросил прокурор для экс-замакима Атырауской области По информации пресс-службы Атырауского областного суда, судебной коллегией был "пересмотрен в апелляционном порядке приговор в отношении заместителя акима Атырауской области и руководителя управления строительства Атырауской области.
- Дело в апелляции рассмотрено по апелляционным жалобам адвокатов, осужденного , в которых они просили приговор отменить и оправдать подсудимого и по апелляционному ходатайству прокурора. В результате коллегия пришла к выводу, что оснований для изменения либо отмены состоявшегося приговора и удовлетворения доводов апелляционных жалоб и апелляционного ходатайства прокурора не имеется. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении осужденных оставлен без изменения, апелляционные жалобы и апелляционное ходатайство прокурора - без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 17 мая в Атырау огласили приговор в отношении первого заместителя акима области Нурлана Таубаева и руководителя управления строительства Тимура Басарова. Они обвинялись в совершении преступления по статье «Покушение на получение взятки в особо крупном размере». Нурлан Таубаев был признан виновным и приговорён к лишению свободы сроком на 10 лет. Тимур Басаров также признан виновным, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Наказание теперь уже экс-чиновники должны были отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности. Кроме этого, осуждённым пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Как стало известно, Нурлан Таубаев не согласился с таким решением суда и решил его обжаловать. Он подал апелляционную жалобу в областной суд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  