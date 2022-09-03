- Чтобы отойти от этого, мы будем стимулировать инвесторов к развитию квартальной застройки, предоставляя ряд преимуществ. К примеру, в городе действуют восемь гаражных кооперативов общей площадью 80 гектаров. Это огромная территория, которая может превратиться в районы, отвечающие современным требованиям. У нас разработаны проектно-сметные документации для двух таких гаражных кооперативов. И мы готовы к сотрудничеству с инвесторами. Со своей стороны акимат готов оказать помощь в корректировке проектов детальной планировки, подведению инженерных сетей и содействии строительству, - озвучил планы Сатканов на внеочередной сессии городского маслихата.

- Сегодня, покупая квартиры, горожане обращают внимание не только на этажность дома и квадратуру жилья, но и на наличие автостоянки, инфраструктуры, озеленения, детских и спортивных площадок, коммерческих и социальных объектов, благоустройство общей территории. Всё это должно быть обеспечено при строительстве. Такого же принципа будем придерживаться и при строительстве новых жилых домов, - отметил градоначальник.

- Мы готовы предложить их инвестору для строительства частной школы. Со своей стороны не только предоставим земельные участки, но и проведем все инженерные коммуникации. То же самое и по вопросу строительства детских садов. Самым выгодным вариантом будет совместное строительства школы и детского сада, - сказал аким.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Уральска Миржана Сатканова, сейчас в городе существует проблема точечного строительства.По словам акима, Уральск должен взять пример с других городов Казахстана и строить не только многоквартирные дома, но и обеспечить жильцов современными детскими площадками, автостоянкой, коммерческими и социальными объектами.Также с помощью инвесторов власти города планируют решить проблему нехватки школ и дошкольных учреждений. Так, по словам Миржана Сатканова, на сегодня имеются восемь земельных участков для строительства восьми школ вместимостью от 400 до 1 200 учащихся. Площадь участков варьируется от одного до трёх гектаров.Как выяснилось, рынки из центра города хотят перенести на окраины для удобства въезда большегрузов. Для этих целей у акимата также имеются свободные территории, которые они готовы предоставить бизнесу для строительства оптово-розничных центра и рынка.