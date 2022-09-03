- Невеста отбывает длительный срок заключения за совершение тяжкого преступления. Но, жизнь идёт своим чередом — несмотря на случившееся в жизни и определённые трудности, молодые люди решили пожениться и скрепить свои отношения законным браком. Руководство женской колонии пошло навстречу и предоставило такую возможность невесте и жениху. Скромная церемония бракосочетания прошла в стенах колонии, где молодоженам, после всех предусмотренных юридических процедур, было выдано свидетельство о регистрации брака. Также им, как законным мужу и жене, предоставлено длительное свидание на двое суток, здесь же на территории колонии, - сообщила Марта Утепова.

31 августа в режимном учреждении №79 (женской колонии) в Атырауской области состоялась свадьба. Как рассказала заместитель начальника учреждения Марта Утепова, законным браком сочетались 21-летняя осужденная и ее молодой человек.Между тем, стало известно, что осужденная отбывает наказание за продажу собственного новорожденного ребенка. В прошлом году девушка, кстати, жительница Уральска, родила, но младенца решила продать. Ее задержали, и позже суд приговорил ее к семи годам лишения свободы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.