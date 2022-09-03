- Не секрет, что сейчас в нашем обществе существует потребительское отношение. Горожане часто занимали позицию критика. Но настало время, когда каждый наш гражданин станет активным участником благоустройства родного города. Для этого существует ряд программ, которые, на наш взгляд, являются наиболее эффективными. В первую очередь, это программа «Комплексное благоустройство двора». По данной программе жители оставляют заявки и сами указывают работы, которые необходимо провести на их дворовой территории. Здесь жители не только участвуют в разработке проекта, контроле работ, но и отвечают за сохранность готового объекта. Благодаря этой программе уменьшается количество неблагоустроенных дворовых территорий. В настоящее время в рамках данной программы благоустраиваются 29 дворовых территорий, до конца года работы будут полностью завершены. В благоустроенных дворах с представителями кооперативов собственников квартир, простых товариществ или объединения собственников имущества заключается договор на пять лет, в течение которого содержанием этих площадок должны заниматься они, - рассказал Миржан Сатканов.

- В рамках данного проекта в этом году реализованы такие проекты, как амфитеатр под открытым небом и тротуар по улице Айтиева. Общая стоимость данных проектов составляет 39 млн тенге. В этом году выделено ещё 70 млн тенге, определены два проекта, - сказал градоначальник.

Фото из архива "МГ" О развитии города на сессии городского маслихата рассказал аким Уральска Миржан Сатканов. По его словам, их главная задача при благоустройстве сделать городскую среду безопасной, комфортной, привлекательной для жителей.Еще один проект – это программа «Бюджет народного участия», когда горожане сами предлагают проекты, а впоследствии голосуют за понравившийся проект. Реализацией проекта занимаются городские власти.Кроме того, по словам акима, в городе 54 сквера и парка отдыха, 35 из которых благоустроены. В настоящее время готова ПСД девяти скверов общей стоимостью 1,7 млрд тенге.