В необходимости приема онлайн-платежей на сайте уже не нужно убеждать владельцев интернет-магазинов. Все прекрасно понимают преимущества, которые приносит

сервис приема платежей

с хорошим функционалом.

То есть на сегодня главный выбор в этом вопросе – какой функционал вам нужен и, соответственно, какую именно платежную систему подключить к сайту.

Возможности сервисов для приема онлайн-платежей

Покупатели в онлайн-магазинах используют различные средства для оплаты. Это могут быть:

банковские карты;

электронные кошельки;

перевод с помощью специальные платформы, например, PayPal или Payoneer;

оплата с баланса мобильных телефонов;

платежи через Apple Pay;

биткоины.

Для того, чтобы избежать необходимости устанавливать все программное обеспечение для разных способов оплаты, можно использовать одну систему платежей онлайн. Чем больше способов для потенциального клиента осуществить перевод денег, тем меньше рисков потерять его из-за отсутствия нужной опции.

Такие ресурсы, как Freedom Pay, могут автоматически проводить регулярные платежи, выставлять счета и осуществлять онлайн-фискализацию.

Как выбрать сервис для приема платежей

Определяясь в выборе платежной платформы для сайта нужно сравнить важные параметры нескольких систем и остановиться на оптимальной. Критерии выбора в том случае будут такими:

количество вариантов оплаты заказа – чем их больше, тем лучше;

возможность работы с вашим типом предприятия – физическое или юридическое лицо и т.п.

дополнительные опции – SMS-уведомления, формирование счетов, использование криптовалют, заказ адресной доставки;

размер комиссии за обслуживание и обналичивание средств – часто процент находится в зависимости от суммарных оборотов платежей;

совместимость с сайтом и необходимость дополнительных работ по внедрению агрегатора;

WS-интеграция – более простой механизм проведения платежей, не предусматривающий переход на сайт платежной платформы;

возможность настраивать дизайн платежной веб-страницы;

предоставляемый агрегатором сервис – поддержка 24/7, статус Premium, рекомендации и отзывы пользователей.

Важно, чтобы ресурс имел простой и понятный интерфейс.

В Казахстане одним оптимальным выбором может стать сервис Freedom Pay. Ведь он легко подключается, хорошо защищен от возможности взлома и утери данных и имеет отлично сбалансированный функционал.