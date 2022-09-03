Возможности сервисов для приема онлайн-платежейПокупатели в онлайн-магазинах используют различные средства для оплаты. Это могут быть:
- банковские карты;
- электронные кошельки;
- перевод с помощью специальные платформы, например, PayPal или Payoneer;
- оплата с баланса мобильных телефонов;
- платежи через Apple Pay;
- биткоины.
Как выбрать сервис для приема платежейОпределяясь в выборе платежной платформы для сайта нужно сравнить важные параметры нескольких систем и остановиться на оптимальной. Критерии выбора в том случае будут такими:
- количество вариантов оплаты заказа – чем их больше, тем лучше;
- возможность работы с вашим типом предприятия – физическое или юридическое лицо и т.п.
- дополнительные опции – SMS-уведомления, формирование счетов, использование криптовалют, заказ адресной доставки;
- размер комиссии за обслуживание и обналичивание средств – часто процент находится в зависимости от суммарных оборотов платежей;
- совместимость с сайтом и необходимость дополнительных работ по внедрению агрегатора;
- WS-интеграция – более простой механизм проведения платежей, не предусматривающий переход на сайт платежной платформы;
- возможность настраивать дизайн платежной веб-страницы;
- предоставляемый агрегатором сервис – поддержка 24/7, статус Premium, рекомендации и отзывы пользователей.