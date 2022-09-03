Женщина била воспитанников специнтерната, передает портал "Мой ГОРОД".  Чиновница из Уральска получала взятки с инвалидов Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщает сайт Polisia.kz, в Актобе осудили санитарку, избивавшую детей в специнтернате. По статье "истязание" судили 30-летнюю санитарку в актюбинском уголовном суде. Согласно обвинению женщина периодически била воспитанников специнтерната, за которыми должна была следить. Преступление вскрылось весной, тогда прокурорская проверка выехала в интернат, где воспитывались дети с тяжелыми умственными нарушениями. По камерам видеонаблюдения установили, что сотрудники центра социального обслуживания наносили побои своим воспитанникам. В итоге было заведено уголовное дело. В суде санитарка признала свою вину. Прокуроры просили суд приговорить женщину к длительному лишению свободы, но суд приговорил ее к четырем годам ограничения свободы.  