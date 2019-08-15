Иллюстративное фото из архива "МГ" Объем нетто-продаж долларов США за июнь 2019 года составил рекордные 384,2 миллиарда тенге, то есть практически 1 миллиард в долларовом эквиваленте. Это в два раза больше, чем в прошлом месяце, и почти в пять раз больше по сравнению с июнем 2018 года. При этом пиковым значением в прошлом году был август, с объемом всего в 244,6 миллиарда тенге. Рассматривается период в полтора года, с момента изменения методики подсчета валютных операций в обменных пунктах НБ РК.Все без исключения регионы показали рост объема нетто-продаж долларов США по сравнению с прошлым месяцем и с прошлым годом. По объему чистых продаж американской валюты традиционно лидируют мегаполисы. На первом месте Алматы: 112,5 миллиарда тенге, с ростом за месяц на 64,3 процента, за год - в 3,6 раза. Второе место занимает Нур-Султан: 47,8 миллиарда тенге, рост за месяц в 2,6 раза, а в июне прошлого года наблюдались отрицательные нетто-продажи - минус 1,5 миллиарда тенге. Замыкает тройку лидеров Шымкент с объемом в 43,4 миллиарда тенге и ростом за месяц на 61,8 процента. При этом годом ранее, в июне 2018 года, на всю бывшую ЮКО (ныне Туркестанская область и город Шымкент) приходилось лишь 13,1 миллиарда тенге. Официальный обменный курс доллара США за период с начала года ежемесячно растет в среднем на 0,2 процента; в июне 2019 года он составил 382,26 тенге за 1 USD, в июле - вырос до 383,66 тенге за 1 USD. Ранее стало известно, что, возможно, будут введены ограничения в режиме работы обменных пунктов Казахстана. Еще одно новое правило касается потребителей: теперь им нужно будет оставлять свои паспортные данные и адрес при покупке и продаже валюты.