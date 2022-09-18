Кроме этого опубликован номер заместителя, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Минпросвещения опубликовал контакты главного педагога ЗКО   Министерств просвещения РК опубликовало мобильные номера и аккаунты в социальных сетях руководителей управлений образования всех регионов. Также указаны и номера телефонов их заместителей. Это сделано для оперативного реагирования на обращения граждан. На сайте минпросвещения появились и контакты главного педагога ЗКО Айгуль Мынбаевой и ее заместителя Светланы Темиргалиевой.
– В случае возникновения каких-либо вопросов, касающихся работы организаций образования, обучения детей,  и по другим вопросам казахстанцы могут напрямую обращаться к руководителям управлений образования и территориальных департаментов. Родители, педагоги могут сообщить о проблемах в сфере образования. Руководители должны оперативно реагировать на обращения граждан и своевременно принимать необходимые решения. Напомню, что вопросы финансирования, строительства, проведения ремонтных работ находятся в ведении акиматов, – подчеркнула председатель Комитета дошкольного и среднего образования министерства Гульмира Каримова.
Кроме того, в управлениях образования созданы колл-центры, куда также могут обратиться граждане по вопросам, касающимся системы образования. Номера колл-центров опубликованы на страницах в социальных сетях.