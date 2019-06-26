Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта
В перечне более ста препаратов, которые казахстанцы смогут покупать без рецепта в аптеках. В их числе популярные жаропонижающие, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Министерство здравоохранения опубликовало на сайте "Открытые НПА" приказ о внесении изменений и дополнений в приказ министра здравоохранения и социального развития от 28 апреля 2015 года № 288 "Об утверждении Правил отнесения лекарственных средств к рецептурному отпуску".
Документ расширяет перечень лекарств, которые можно купить в аптеке без рецепта. Всего в списке более ста препаратов, среди которых популярные среди населения жаропонижающие (аспирин, ибупрофен, парацетамол); обезболивающее "Диклофенак"; отхаркивающие, спиртовые настойки; слабительные; витамины; некоторые половые гормоны; лекарства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы; сахарного диабета; бронхиальной астмы; а также все мази, применяемые в дерматологии.
Публичное обсуждение поправок в приказ продлится до 1 июля. Документ вступит в силу через 10 дней после его первого официального опубликования (в начале июля).
Вот полный список лекарственных средств, подлежащих исключению из рецептурного отпуска:
Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ:
снотворные (седативные) средства растительного происхождения;
психостимуляторы растительного происхождения;
препараты для лечения никотиновой зависимости;
препараты, влияющие на мозговой метаболизм;
аналептические препараты;
адаптогены и общетонизирующие средства;
препараты для устранения головокружения.
Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты:
препараты для уничтожения эктопаразитов (в. т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты;
противогельминтные препараты.
Препараты для лечения заболеваний дыхательной системы:
неопиоидные противокашлевые средства;
отхаркивающие средства;
муколитические средства;
деконгестанты и другие препараты для местного применения (симпатомиметики, глюкокортикостероиды для назального применения, стабилизаторы мембран тучных клеток, прочие препараты для местного применения при заболеваниях носа).
Препараты для лечения бронхиальной астмы:
сальбутамол;
тербуталин;
фенотерол.
Антигистаминные препараты для системного применения:
блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов I поколения (хлоропирамин, клемастин, дифенгидрамин, мебгидролин, фенирамин, прометазин, квифенадин), входящие в состав комбинированных лекарственных препаратов;
блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов II поколения (акривастин, диметинден, азеластин, цетиризин, эбастин, лоратадин, меквитазин, деслоратадин, фексофенадин);
препараты растительные происхождения за исключением – зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum).
На отчётной встрече с населением министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что пересматривается перечень рецептурных лекарств. Он пообещал вывести часть препаратов из этого списка.
– Например, антигистаминные, обезболивающие препараты. Я соответствующие поручения дал уже. Поручаю до июля, чтобы этот приказ был принят и до всех доведён, – заявил он.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!