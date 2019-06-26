ингибиторы Н+-К+-АТФазы: омепразол, эзомепразол; стимуляторы аппетита; антацидные средства; прокинетики (метоклопрамид, домперидон, цизаприд); адсорбирующие средства; обволакивающие средства; препараты висмута; биогенные стимуляторы, препараты растительного происхождения; препараты, усиливающие секреторную функцию; гастропротекторы, включая средства растительного происхождения; миотропные спазмолитики (дротаверин, папаверина гидрохлорид, пинаверий бромид, бенциклана фумарат, мебеверин, отилониум бромид, альверин, бендазол); ферментные препараты для заместительной терапии; желчегонные средства; гепатопротекторы; слабительные средства; антидиарейные средства; препараты, регулирующие кишечный микробиом (пребиотики, пробиотики); витамины, поливитаминные препараты и их аналоги для энтерального или наружного применения; препараты, коррегирующие липидный обмен для приёма внутрь из группы Омега-3, Омега-6, полиненасыщенных жирных кислот; препараты, влияющие на фосфорно-кальциевый обмен из группы витаминов D; препараты, влияющие на метаболические процессы в хрящевой ткани; препараты мукополисахаридной структуры; препараты животного происхождения.

метформин; сахарозаменители; витамины и витаминоподобные препарат, препараты растительного происхождения.

гемостатики для местного применения; препараты, уменьшающие проницаемость сосудистой стенки; препараты железа для приёма внутрь; витамины и витаминоподобные средства для приёма внутрь.

органические препараты: тринитрат глицерина (таблетки, капсулы, масляный и спиртовой растворы, оральные аэрозоли); ингибиторы ангиотензин-конвертирующего фермента: каптоприл, эналаприл; вазодилаторы с преимущественно миотропным эффектом: папаверин, бендазол, дротаверин, бенциклан, винпоцетин; препараты, влияющие на метаболизм миокарда: триметазидин, мельдоний, мексидол, инозин, калия оротат, таурин, левокарнитин, фосфокреатин; антиагреганты: кислота ацетилсалициловая, пентоксифиллин, дипиридамол; растительные препараты, применяемые как мочегонные и антиазотемические средства; препараты, применяемые при гипотонических состояниях: кофеина бензоат натрия, диэтиламид никотиновой кислоты (кордиамин), адаптогены; препараты растительного происхождения, применяемые при нарушении венозного кровообращения и препараты для наружного применения; ирригационные растворы (натрия хлорид, глюкоза).

антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний, исключая комбинации с кортикостероидами; левоноргестрел (постинор); негормональные контрацептивы для местного применения; препараты, применяемые для профилактики инфекций, передаваемых половым путём для интравагинального применения; препараты для лечения дизурических расстройств растительного происхождения; препараты для лечения эректильной дисфункции; препараты для лечения доброкачественной гипертрофии предстательной железы растительного происхождения.

препараты глюкортикоидов для наружного применения; препараты глюкортикоидов для наружного применения, входящих в состав комбинированных препаратов.

антибактериальные препараты для наружного применения; противогрибковые препараты для наружного применения; противовирусные препараты для наружного применения и препараты для интраназального применения; препараты для лечения чесотки; препараты для лечения педикулёза.

иммуностимуляторы микробного, растительного и животного происхождения; препараты синтетического происхождения, производные азолов – левамизол, циметидин, бензимидазол; производные пурина – инозин пранобекс, гропринозин; производные пирамидина – метилурацил, диуцифон; производные нуклеиновых кислот – нуклеинат натрия, дезоксинуклеинат натрия; полиэлектролиты – полиоксидоний.

производные салициловой кислоты – натрия салицилат, кислота ацетилсалициловая, холин салицилат, салициламид, метилсалицилат; производные пропионовой кислоты – ибупрофен, флурбипрофен, кетопрофен, напроксен; производные фенилуксусной кислоты – диклофенак, ацеклофенак, этодолак; производное пиразолона – метамизол; оксикамы – пироксикам, лорноксикам, теноксикам; некислотные производные – парацетамол; селективные ингибиторы ЦОГ-2 – нимесулид; препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы; препараты миорелаксантов для наружного применения; препараты растительного происхождения, используемые для лечения мочекислого диатеза.

препараты для местной анестезии для наружного применения; производные салициловой кислоты – натрия салицилат, кислота ацетилсалициловая, холин салицилат, салициламид, метилсалицилат; производные пропионовой кислоты – ибупрофен, флурбипрофен, кетопрофен, напроксен; производные фенилуксусной кислоты – диклофенак, ацеклофенак, этодолак; производное пиразолона – метамизол; оксикамы – пироксикам, лорноксикам, теноксикам; некислотные производные – парацетамол; селективные ингибиторы ЦОГ-2 – нимесулид; препараты для купирования приступов мигрени; мелатонин; снотворные (седативные) средства растительного происхождения; психостимуляторы растительного происхождения; препараты для лечения никотиновой зависимости; препараты, влияющие на мозговой метаболизм; аналептические препараты; адаптогены и общетонизирующие средства; препараты для устранения головокружения.

препараты для уничтожения эктопаразитов (в. т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты; противогельминтные препараты.

неопиоидные противокашлевые средства; отхаркивающие средства; муколитические средства; деконгестанты и другие препараты для местного применения (симпатомиметики, глюкокортикостероиды для назального применения, стабилизаторы мембран тучных клеток, прочие препараты для местного применения при заболеваниях носа).

сальбутамол; тербуталин; фенотерол.

блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов I поколения (хлоропирамин, клемастин, дифенгидрамин, мебгидролин, фенирамин, прометазин, квифенадин), входящие в состав комбинированных лекарственных препаратов; блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов II поколения (акривастин, диметинден, азеластин, цетиризин, эбастин, лоратадин, меквитазин, деслоратадин, фексофенадин); антигистаминные и антисеротониновые препараты; противоаллергические препараты, блокирующие дегрануляцию тучных клеток.

противовоспалительные, противомикробные препараты и их комбинации для местного применения; деконгестанты и противоаллергические препараты; местные анестетики; препараты для профилактики и лечения синдрома "сухого глаза"; изотонические стерильные растворы, содержащие природные минералы и микроэлементы в виде назального спрея.

спиртосодержащие настои, настойки, сиропы, экстракты, бальзамы; спирт этиловый; препараты растительные происхождения за исключением – зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum).

Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство здравоохранения опубликовало на сайте "Открытые НПА" приказ о внесении изменений и дополнений в приказ министра здравоохранения и социального развития от 28 апреля 2015 года № 288 "Об утверждении Правил отнесения лекарственных средств к рецептурному отпуску". Документ расширяет перечень лекарств, которые можно купить в аптеке без рецепта. Всего в списке более ста препаратов, среди которых популярные среди населения жаропонижающие (аспирин, ибупрофен, парацетамол); обезболивающее "Диклофенак"; отхаркивающие, спиртовые настойки; слабительные; витамины; некоторые половые гормоны; лекарства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы; сахарного диабета; бронхиальной астмы; а также все мази, применяемые в дерматологии. Публичное обсуждение поправок в приказ продлится до 1 июля. Документ вступит в силу через 10 дней после его первого официального опубликования (в начале июля). Вот полный список лекарственных средств, подлежащих исключению из рецептурного отпуска:все препараты для наружного применения.иммуномодуляторы микробного, растительного и животного происхождения.На отчётной встрече с населением министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что пересматривается перечень рецептурных лекарств. Он пообещал вывести часть препаратов из этого списка. – Например, антигистаминные, обезболивающие препараты. Я соответствующие поручения дал уже. Поручаю до июля, чтобы этот приказ был принят и до всех доведён, – заявил он.