В перечне более ста препаратов, которые казахстанцы смогут покупать без рецепта в аптеках. В их числе популярные жаропонижающие, передает Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство здравоохранения опубликовало на сайте "Открытые НПА" приказ о внесении изменений и дополнений в приказ министра здравоохранения и социального развития от 28 апреля 2015 года № 288 "Об утверждении Правил отнесения лекарственных средств к рецептурному отпуску". Документ расширяет перечень лекарств, которые можно купить в аптеке без рецепта. Всего в списке более ста препаратов, среди которых популярные среди населения жаропонижающие (аспирин, ибупрофен, парацетамол); обезболивающее "Диклофенак"; отхаркивающие, спиртовые настойки; слабительные; витамины; некоторые половые гормоны; лекарства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы; сахарного диабета; бронхиальной астмы; а также все мази, применяемые в дерматологии. Публичное обсуждение поправок в приказ продлится до 1 июля. Документ вступит в силу через 10 дней после его первого официального опубликования (в начале июля). Вот полный список лекарственных средств, подлежащих исключению из рецептурного отпуска: Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ:
  1. ингибиторы Н+-К+-АТФазы: омепразол, эзомепразол;
  2. стимуляторы аппетита;
  3. антацидные средства;
  4. прокинетики (метоклопрамид, домперидон, цизаприд);
  5. адсорбирующие средства;
  6. обволакивающие средства;
  7. препараты висмута;
  8. биогенные стимуляторы, препараты растительного происхождения;
  9. препараты, усиливающие секреторную функцию;
  10. гастропротекторы, включая средства растительного происхождения;
  11. миотропные спазмолитики (дротаверин, папаверина гидрохлорид, пинаверий бромид, бенциклана фумарат, мебеверин, отилониум бромид, альверин, бендазол);
  12. ферментные препараты для заместительной терапии;
  13. желчегонные средства;
  14. гепатопротекторы;
  15. слабительные средства;
  16. антидиарейные средства;
  17. препараты, регулирующие кишечный микробиом (пребиотики, пробиотики);
  18. витамины, поливитаминные препараты и их аналоги для энтерального или наружного применения;
  19. препараты, коррегирующие липидный обмен для приёма внутрь из группы Омега-3, Омега-6, полиненасыщенных жирных кислот;
  20. препараты, влияющие на фосфорно-кальциевый обмен из группы витаминов D;
  21. препараты, влияющие на метаболические процессы в хрящевой ткани;
  22. препараты мукополисахаридной структуры;
  23. препараты животного происхождения.
Препараты для лечения сахарного диабета, применяемые для коррекции эндокринных нарушений:
  1. метформин;
  2. сахарозаменители;
  3. витамины и витаминоподобные препарат, препараты растительного происхождения.
Препараты, влияющие на кроветворение и кровь:
  1. гемостатики для местного применения;
  2. препараты, уменьшающие проницаемость сосудистой стенки;
  3. препараты железа для приёма внутрь;
  4. витамины и витаминоподобные средства для приёма внутрь.
Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы:
  1. органические препараты: тринитрат глицерина (таблетки, капсулы, масляный и спиртовой растворы, оральные аэрозоли);
  2. ингибиторы ангиотензин-конвертирующего фермента: каптоприл, эналаприл;
  3. вазодилаторы с преимущественно миотропным эффектом: папаверин, бендазол, дротаверин, бенциклан, винпоцетин;
  4. препараты, влияющие на метаболизм миокарда: триметазидин, мельдоний, мексидол, инозин, калия оротат, таурин, левокарнитин, фосфокреатин;
  5. антиагреганты: кислота ацетилсалициловая, пентоксифиллин, дипиридамол;
  6. растительные препараты, применяемые как мочегонные и антиазотемические средства;
  7. препараты, применяемые при гипотонических состояниях: кофеина бензоат натрия, диэтиламид никотиновой кислоты (кордиамин), адаптогены;
  8. препараты растительного происхождения, применяемые при нарушении венозного кровообращения и препараты для наружного применения;
  9. ирригационные растворы (натрия хлорид, глюкоза).
Препараты применяемые в дерматологии: все препараты для наружного применения. Препараты для лечения заболеваний мочеполовой системы и половые гормоны:
  1. антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний, исключая комбинации с кортикостероидами;
  2. левоноргестрел (постинор);
  3. негормональные контрацептивы для местного применения;
  4. препараты, применяемые для профилактики инфекций, передаваемых половым путём для интравагинального применения;
  5. препараты для лечения дизурических расстройств растительного происхождения;
  6. препараты для лечения эректильной дисфункции;
  7. препараты для лечения доброкачественной гипертрофии предстательной железы растительного происхождения.
Гормоны для системного применения, исключая половые гормоны и инсулины:
  1. препараты глюкортикоидов для наружного применения;
  2. препараты глюкортикоидов для наружного применения, входящих в состав комбинированных препаратов.
Противомикробные препараты:
  1. антибактериальные препараты для наружного применения;
  2. противогрибковые препараты для наружного применения;
  3. противовирусные препараты для наружного применения и препараты для интраназального применения;
  4. препараты для лечения чесотки;
  5. препараты для лечения педикулёза.
Противоопухолевые препараты: иммуномодуляторы микробного, растительного и животного происхождения. Иммуномодуляторы:
  1. иммуностимуляторы микробного, растительного и животного происхождения;
  2. препараты синтетического происхождения, производные азолов – левамизол, циметидин, бензимидазол;
  3. производные пурина – инозин пранобекс, гропринозин;
  4. производные пирамидина – метилурацил, диуцифон;
  5. производные нуклеиновых кислот – нуклеинат натрия, дезоксинуклеинат натрия;
  6. полиэлектролиты – полиоксидоний.
Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы:
  1. производные салициловой кислоты – натрия салицилат, кислота ацетилсалициловая, холин салицилат, салициламид, метилсалицилат;
  2. производные пропионовой кислоты – ибупрофен, флурбипрофен, кетопрофен, напроксен;
  3. производные фенилуксусной кислоты – диклофенак, ацеклофенак, этодолак;
  4. производное пиразолона – метамизол;
  5. оксикамы – пироксикам, лорноксикам, теноксикам;
  6. некислотные производные – парацетамол;
  7. селективные ингибиторы ЦОГ-2 – нимесулид;
  8. препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы;
  9. препараты миорелаксантов для наружного применения;
  10. препараты растительного происхождения, используемые для лечения мочекислого диатеза.
Препараты для лечения заболеваний нервной системы:
  1. препараты для местной анестезии для наружного применения;
  2. производные салициловой кислоты – натрия салицилат, кислота ацетилсалициловая, холин салицилат, салициламид, метилсалицилат;
  3. производные пропионовой кислоты – ибупрофен, флурбипрофен, кетопрофен, напроксен;
  4. производные фенилуксусной кислоты – диклофенак, ацеклофенак, этодолак;
  5. производное пиразолона – метамизол;
  6. оксикамы – пироксикам, лорноксикам, теноксикам;
  7. некислотные производные – парацетамол;
  8. селективные ингибиторы ЦОГ-2 – нимесулид;
  9. препараты для купирования приступов мигрени;
  10. мелатонин;
  11. снотворные (седативные) средства растительного происхождения;
  12. психостимуляторы растительного происхождения;
  13. препараты для лечения никотиновой зависимости;
  14. препараты, влияющие на мозговой метаболизм;
  15. аналептические препараты;
  16. адаптогены и общетонизирующие средства;
  17. препараты для устранения головокружения.
Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты:
  1. препараты для уничтожения эктопаразитов (в. т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты;
  2. противогельминтные препараты.
Препараты для лечения заболеваний дыхательной системы:
  1. неопиоидные противокашлевые средства;
  2. отхаркивающие средства;
  3. муколитические средства;
  4. деконгестанты и другие препараты для местного применения (симпатомиметики, глюкокортикостероиды для назального применения, стабилизаторы мембран тучных клеток, прочие препараты для местного применения при заболеваниях носа).
Препараты для лечения бронхиальной астмы:
  1. сальбутамол;
  2. тербуталин;
  3. фенотерол.
Антигистаминные препараты для системного применения:
  1. блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов I поколения (хлоропирамин, клемастин, дифенгидрамин, мебгидролин, фенирамин, прометазин, квифенадин), входящие в состав комбинированных лекарственных препаратов;
  2. блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов II поколения (акривастин, диметинден, азеластин, цетиризин, эбастин, лоратадин, меквитазин, деслоратадин, фексофенадин);
  3. антигистаминные и антисеротониновые препараты;
  4. противоаллергические препараты, блокирующие дегрануляцию тучных клеток.
Препараты для лечения заболеваний органов чувств:
  1. противовоспалительные, противомикробные препараты и их комбинации для местного применения;
  2. деконгестанты и противоаллергические препараты;
  3. местные анестетики;
  4. препараты для профилактики и лечения синдрома "сухого глаза";
  5. изотонические стерильные растворы, содержащие природные минералы и микроэлементы в виде назального спрея.
Прочие препараты:
  1. спиртосодержащие настои, настойки, сиропы, экстракты, бальзамы;
  2. спирт этиловый;
  3. препараты растительные происхождения за исключением – зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum).
На отчётной встрече с населением министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что пересматривается перечень рецептурных лекарств. Он пообещал вывести часть препаратов из этого списка. – Например, антигистаминные, обезболивающие препараты. Я соответствующие поручения дал уже. Поручаю до июля, чтобы этот приказ был принят и до всех доведён, – заявил он.  