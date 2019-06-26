Мы, наши дети и внуки, все, смотрят свои любимые мультфильмы. Но кто, же озвучивает их? Где-то угадывается знакомый тембр. А кто-то удивляет. Виктория Дайнеко – озвучила Рапунцель в "Рапунцель: Запутанная история", она же тролль Розочка, в мультфильме "Тролли" Дима Билан помогает Вики в «Троллях» и озвучивает Цветана – вот где даже не подумаешь. А еще Ханс в «Холодном сердце» Гениальный и великий Олег Табаков подарил свой голос многим героям нашего детства. Современные ребята, кто не смотрел советские мультики или «Простоквашино», знайте его голосом говорит кот Гарфилд. Ксения Собчак и Максим Виторган — озвучили Брезгливость и Бинго-Бонго в популярном мультфильме про наши эмоции "Головоломка" Константин Хабенский- озвучил льва Алекса "Мадагаскар" А Александр Цекало жирафа с этого же мультика Еще один легендарный актер тех лет Георгий Вицин – озвучивал море любимых и невероятно добрых мультфильмов – домовенок Кузя, зайчик из "Мешок яблок", бобер "Простоквашино", козла "Кошкин дом" Станислав Дужников – Ральф Они даже чем-то схожи Наталия Медведева - Ванилопа фон Кекс . Главная героиня из этого же мульта Сергей Пенкин – вот где неожиданно! Озвучил Олафа – говорящий снеговик Эльзы В новом фильме «Алладин» немного "мультяшного" героя озвучил певец Алексей Чумаков