По словам одного из общественных деятелей, принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека. Именно так можно сказать о Нургазы Сатбаеве и его огромной семье – компании «Uniserv». Они скромны и редко рассказывают о своей благотворительности, хотя на самом деле в их копилке много добрых дел, качественно изменивших в лучшую сторону судьбы многих людей. Будучи депутатом и когда–то сам прошедший через многие жизненные трудности, Нургазы Сатбаев знает и понимает проблемы людей, остро нуждающихся и обращающихся к нему за помощью. Насколько возможно в его силах, он старается помочь и советом, и в рамках своей депутатской рабочей деятельности, и путем оказания материальной адресной помощи от лица предприятия. На протяжении долгих лет компания сотрудничает и помогает общественным объединениям и фондам, в том числе объединениям людей с ограниченными возможностями. Так, общественному объединению «Арба» был подарен автомобиль марки «Газель», оборудованный для перевозки инвалидов. Благодаря этому многие люди с ограниченными возможностями уже не замыкаются в одном узком пространстве, в своей квартире, а активно социализируются в обществе, находят работу или занимаются любимым делом. Особенным детям из общественного объединения «Дети – наше будущее» компания подарила мягкие и развивающие игрушки, а предприятие по производству корпусной мебели «Ғибадат» благодаря «Uniserv» приобрело необходимое технологическое оборудование. – Мы очень нуждались в кромкооблицовочном станке, – рассказал директор ТОО «Ғибадат» Биржан Кужаков. – От него практически зависит 70–80% нашего производства. Но станок стоил очень дорого – 5 миллионов тенге – и нам не под силу было его приобрести. Мы обратились с просьбой к директору компании «Uniserv» Нургазы Сатбаеву помочь нам в этом деле. Он откликнулся и выделил нам денежные средства на покупку станка. Вообще хочу отметить, что Нургазы Сатбаевич простой в общении, добродушный и отзывчивый человек. Хотелось бы, чтобы таких людей в нашей стране было больше. Компания «Uniserv» принимает также активное участие в городских субботниках и республиканских социальных акциях: «Дорога в школу», «20 добрых дел» и других проектах. Ежегодно сотрудниками предприятия оказывается благотворительная помощь школам, детским домам и детям из малообеспеченных семей СОШ №1 поселка Подстепное Теректинского района. Здесь помогли многодетной семье Кенжебековых, которая долгое время не имела собственного жилья и скиталась по съемным квартирам. Сложность была еще и в том, что многодетные родители - глухонемые, их пенсии едва хватало на необходимые нужды, а работу в поселке найти сложно из–за недопонимания. Компания выделила деньги и помогла купить им частный дом в Подстепном. Радости семьи не было предела! А многодетной семье Татеновых из Уральска, которая также не имеет собственного жилья и пока стоит в очереди, компания на год выделила ежемесячную материальную помощь для оплаты съемной квартиры.Еще одна многодетная семья Дастана Губашева из села Жулдыз Казталовкого района также получила помощь от «Uniserv». Семейство ютилось в небольшой по жилплощади половине двухквартирного дома. Отец семерых детей работает дворником в сельской школе. Имея небольшую зарплату, никак не мог улучшить жилищные условия для своей большой семьи. Благодаря материальной помощи со стороны Нургазы Сатбаева и его коллектива, семья смогла расширить площадь, выкупив вторую половину дома, и полностью благоустроить своё жилье. Не забывает «Uniserv» и о наших ветеранах. Ежегодно 9 мая и в другие праздники сотрудники предприятия навещают с поздравлениями и подарками героев войны и труда, а в День Победы, кроме поздравлений, ветеранам вручают денежную материальную помощь. За 17 лет работы дорожно–строительная компания «Uniserv» выросла из мелкой торгово–закупочной фирмы в одно из крупнейших производственных объединений Казахстана. Главными составляющими успеха были и остаются упорство, труд и целеустремленность руководителя и каждого члена трудового коллектива. Компания вносит значительный вклад в улучшение инфраструктуры нашей области и города. Предприятием создаются рабочие места, и в первую очередь для западноказахстанцев. Заботясь о здоровье жителей нашей области, компания построила и открыла многопрофильнау клинику «Uniserv Medical Center», оснащенную высокотехнологичным оборудованием, где квалифицированные специалисты оказывают полный спектр офтальмологических, стоматологических и других медицинских услуг.Следует также отметить, что «Uniserv» заботится о своих работниках, выделяет им материальную помощь и помогает в улучшении жилищно–бытовых условий. Например, сотруднику с ограниченными возможностями, имеющему инвалидность I группы, Гордею Трищенкову нужны были финансовые средства, чтобы заказать и приобрести протез на руку в специализированной российской клинике. Собрать часть денег вначале ему помогли неравнодушные люди, откликнувшиеся по зову из соцсетей, а недостающую сумму выделила компания. Другой сотруднице Нургуль Утегалиевой, работающей поваром на предприятии, выделили половину суммы на покупку квартиры.– Я работаю в компании 10 лет, начинала уборщицей, а сейчас работаю поваром. Долгое время с двумя дочками жила в поселке «Жаңа өмір» Теректинского района в родительском доме, оттуда добиралась в город на работу. Было трудно. Очень хотелось иметь свое жилье в городе, но не было финансовых возможностей. Узнав о моих трудностях, компания решила мне помочь. Мне выделили финансовую помощь, которой хватило на 50% вступительного взноса для приобретения однокомнатной квартиры по одной из ипотечных программ Жилстройсбербанка. Также я смогла сделать ремонт и купить необходимую мебель. Хочу добавить также, что в нашей компании дружный коллектив, который поможет друг другу в сложных ситуациях. Я многому научилась здесь как работник. Спасибо огромное нашему директору Нургазы Сатбаевичу и всему коллективу «Uniserv», – поделилась Нургуль Утегалиева. Немало у предприятия и своих корпоративных традиций: всем коллективом отмечаются общие праздники, такие как Новый год, Наурыз, профессиональные праздники. Каждый год компания премирует своих сотрудников за добросовестный труд, а самому лучшему работнику ежегодно вручаются ключи от автомобиля. Кроме этого, отмечаются успехи детей сотрудников в творческих и спортивных состязаниях городского, областного и республиканского масштаба. Также для ребят проводятся различные мероприятия внутри компании. – Мой муж Исанов Алдын вот уже 8 лет работает водителем в одном из подразделений предприятия «Uniserv». Является одним из лучших работников, его награждали грамотой и денежной премией. У нас пятеро детей. Как–то раз компания проводила конкурс детского творчества, и наша 8–летняя дочка Асем завоевала Гран–при. Она получила главный приз – путевку в Астану. Оказавшись в нашей столице, она была очень счастлива. Мы благодарны компании и ее руководству за чуткое внимание к нам и нашим детям, – поблагодарила Гульмира Исанова. Как сам руководитель Нургазы Сатбаев, так и его дружный и сплоченный коллектив трудятся и вершат свои добрые дела не для красного словца и славы, а от чистого сердца, подавая тем самым пример другим.