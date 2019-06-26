Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебек Куспаев, на сегодняшний день в области много автомашин с иностранными номерами и это большая проблема. - Мы сейчас не знаем их точное количество. Эта проблема была рассмотрена на заседании парламента, где было внесено предложение вернуть обратно временный учет, его одобрили. Если данное авто находится на территории республики более 10 дней, водитель должен поставить его на временный учет. Сейчас уже готовится законопроект, - пояснил Кенжебек Куспаев. - Это делается для того, чтобы мы знали казахстанского владельца иностранной машины. Если будет учет, мы можем направлять запросы в соседние республики, чтобы узнать, к примеру, угнан ли был этот автомобиль. В прошлом году мы задержали 15 автомобилей, по запросу выяснилось, что они были сняты с учета. После чего водителям пришлось убрать государственные регистрационные номера. Такие машины остается продавать только на разбор. Кенжебек Куспаев рассказал, что с начала этого года произошло более 300 ДТП с участием автомашин с иностранными номерами. - В прошлом году, например, в поселке Подстепное в августе сбили насмерть человека и скрылись с места ДТП, их удалось задержать в декабре. Машина была с российскими номерами. Это трудно, когда авто нигде не зарегистрировано. Это отнимает много времени. Делаем запрос в пограничную службу, кто на этом транспорте пересекал границу. Как правило такие машины перепродают как велосипед, не составляя договор купли-продажи, - отметил руководитель местной полицейской службы департамента полиции ЗКО.