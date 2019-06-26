Пару лет назад с одной попутчицей разговорились о болезнях, и она поведала мне, что уже давно лечит гипертонию с помощью семян подсолнуха. Она настаивала, что такой «начинающий» гипертоник, как я, вообще сможет обходиться без таблеток. А секрет в том, что семечки «солнечного цветка» в большом количестве содержат никотиновую кислоту, а она хорошо расширяет сосуды. Правда, при условии: если начали их принимать, делайте это постоянно. И рецепт простой: 0,5 л банку неочищенных и сырых семечек подсолнуха хорошенько промыть и высыпать в эмалированную кастрюлю, залить 2 литрами холодной воды и кипятить 2 часа на очень маленьком огне. Дать остыть. Процедить. Пить по 0,5-1 стакану в течение дня. Курс две недели, после необходимо сделать перерыв дней 6. Берегите себя и своих близких!