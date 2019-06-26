Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал на брифинге заместитель руководителя городского отдела образования Амантай Хусынов. По его информации, за первые две недели июня порядка 1300 детей получили путевки в дошкольные учреждения посредством системы управления очередью garden.atyrau.gov.kz. - С начала запуска новой системы электронной очереди, с сентября прошлого года до 12 июня этого года, посредством портала путевки получили 7722 человека, - сообщил представитель атырауского гороо. Сейчас в очереди на зачисление в детсад стоят около 28 тысяч детей в возрасте до 5 лет. В Атырау всего зарегистрировано 88 детских садов, 46 из которых являются частными дошкольными учреждениями.