Всего в городе функционируют 88 дошкольных учреждений, 46 из которых - частные, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал на брифинге заместитель руководителя городского отдела образования Амантай Хусынов. По его информации, за первые две недели июня порядка 1300 детей получили путевки в дошкольные учреждения посредством системы управления очередью garden.atyrau.gov.kz. - С начала запуска новой системы электронной очереди, с сентября прошлого года до 12 июня этого года, посредством портала путевки получили 7722 человека, - сообщил представитель атырауского гороо. Сейчас в очереди на зачисление в детсад стоят около 28 тысяч детей в возрасте до 5 лет. В Атырау всего зарегистрировано 88 детских садов, 46 из которых являются частными дошкольными учреждениями. Лина ОЙЛОВА  