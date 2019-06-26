25 июня в 19.34 в городе Кандыагаш Актюбинской области загорелся рынок «Алан». Он находится в 2-этажном здании. Как стало известно, на 1 этаже здания произошло возгорание холодильников. Огонь быстро перекинулся на бутик детских игрушек. Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, пожар локализовали в 20 часов, в 20.24 - он был потушен. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов холодильника.