Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала региональный директор департамента по работе с банками партнерами Гульнар Дабылова, в ЗКО сумма одобренных займов по программе «7-20-25» превысила 2 млрд тенге. – Программа «7-20-25» позволяет приобрести достойное первичное жилье многим работающим казахстанцам, так как ставка вознаграждения по кредиту составляет 7% годовых, первоначальный взнос – 20%, при этом срок кредитования до 20 лет. Основными требованиями к желающим приобрести жилье являются отсутствие жилья и ипотечного займа, наличие официального дохода и регулярные пенсионные отчисления за последние полгода. Но если вашего дохода не достаточно, то вы имеете право привлекать до двух созаемщиков, которые выступят вашим гарантом. На сегодняшний день выдачу ипотечных займов по госпрограмме осуществляют восемь банков второго уровня. С начала реализации программы "7-20-25" в нашем регионе принято 397 заявок на получение займа на сумму 3,5 млрд тенге. Банками одобрено 266 заявок на общую сумму 2,3 млрд тенге. Основной причиной отказов банками в выдаче ипотечного займа являются нерегулярное отчисление частными работодателями пенсионных отчислений и отрицательная кредитная история, - рассказала Гульнар Дабылова. Однако, по словам регионального директора, отсутствие первичного рынка является препятствием для более активной реализации данной программы. – 50% строящегося жилья мы отдаем через систему Жилстройсбербанка, остальные 50% жилья получают очередники, которые состоят в списках акимата. После внесенных изменений в программу "Нурлы жер" не реализованные в течение 30 дней квартиры должны быть переданы банкам второго уровня. Но все же мы ощущаем дефицит первичного рынка. Желающих купить новое жилье по программе "7-20-25" очень много, но частные компании распродают квартиры уже на стадии строительства. Поэтому мы считаем, что частные компании могут оказать нам поддержку и передавать какую-то долю квартир для реализации по госпрограмме, - заявила Гульнар Дабылова. Те, кто желает приобрести жилье на вторичном рынке, могут подать заявки для участия в госпрограмме "Баспана Хит". При этом заемщик может на момент подачи заявки иметь в собственности жилье. Ставка вознаграждения по займу - 10,75 %, первоначальный взнос от 20 % от стоимости жилья, срок займа - до 15 лет. Для ЗКО максимальная стоимость приобретаемого жилья составляет 15 млн тенге. Для покупки жилья заемщику необходимо найти жилье на вторичном либо первичном рынке, договориться с продавцом, оценить приобретаемое жилье через независимого оценщика, получить акт, обратиться в банк, написать заявление и предоставить все необходимые документы. Если банк одобряет ипотеку, заемщик получает у банка гарантийное письмо и передает продавцу, банк перечисляет средства продавцу, - рассказала региональный директор.