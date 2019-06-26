Иллюстративное фото из архива "МГ" В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении жителя г.Кульсары. Как установлено в суде, этот мужчина "в целях заработать деньги незаконно хранил наркотическое средство - высушенную марихуану общим весом 4420 граммов и сбыл гражданину за 580 000 тенге". После покупки последний передал купленную марихуану сотрудникам отдела по борьбе с наркобизнесом департамента полиции Атырауской области. - Вина осужденного в суде была полностью доказана. Суд признал виновным по п.3 ч.3 ст.297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов" и назначил наказание - лишение свободы сроком на 11 лет. Приговор суда не вступил в законную силу, - отметили в суде.