Самолет авиакомпании SCAT, вылетел в Актау из Алматы и вернулся. Со слов пассажиров: 24 июня вылетели по расписанию. Но самолёт не смог набрать нужной высоты, сообщает lada.kz. « Аэропорт г. Шымкент нас не принял. Пилоты кружили над Алматы, чтобы сжечь топливо и совершить экстренную посадку. Причину нам не объясняли» Представитель компании SCAT сообщает: « Воздушному судну пришлось вернуть в аэропорт вылета по техническим причинам. Пассажиров пересадили в другой, который вылетел по назначению» Согласно данным онлайн сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, cамолет кружился над Алматы больше двух часов. Данный самолёт в эксплуатации с мая 1991 г.  