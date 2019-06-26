Сегодня, 26 июня, аким города Уральска Мурат Мукаев проинспектировал загруженные улицы в районе центрального рынка совместно с управлением административной полицией города Уральск, местной полицейской службой и отделом ПТ и АД ЖКХ . По словам Мурата Мукаева, у них есть план совместных действий по безопасности дорожного движения с департаментом полиции ЗКО. - Согласно поручению акима ЗКО Гали Искалиева, в настоящее время будут производиться ежедневные выезды на особо опасные участки в целях улучшения безопасности дорожного движения. Для чего мы ремонтировали улицы в районе рынка, такие как Кердери, Досмухамедова, Фрунзе. А для того чтобы наладить нормальное движение общественного транспорта. В первую очередь все делается для удобства наших жителей. По улицам Досмухамедова, Курмангазы, Мухита будет организованно двустороннее движение с заездом автобусных маршрутов. Такое решение было принято в связи с большой нагрузкой на центральные улицы и еще по многочисленным просьбам наших жителей. Потом таким образом мы будем бороться со стихийными торговцами - когда будет двустороннее движение, им просто негде будет торговать, - пояснил градоначальник. Также аким города Уральска отметил, что для начала они создадут дополнительные парковочные карманы для удобства тех, кто приезжает на рынок. - Сейчас идет реконструкция автовокзала, часть автобусов, которые прибывают из районов на рынок, будут приезжать на автовокзал. И где-то в середине июля запустим двустороннее движение, - дополнил Мурат Мукаев. Также градоначальник заявил, что еще одна основная задача избавить город от большегрузов. - По поводу фур мы рассматриваем два варианта. Они идут в основном с Самарского направления. В районе спецЦОНа один предприниматель приобрел земельный участок, и мы попросили его, чтобы он сделал перегрузочный пункт или склад временного хранения. Таким образом, в этих пунктах продукты будут перегружать на более мелкий грузовой транспорт, - сказал аким города Уральска. К слову, Мурат Мукаев рассказал, что в ближайшее время будут рассмотрены установки "кошачьих глаз", шумовых полос на подъездах к перекресткам и установка искусственных дорожных неровностей.