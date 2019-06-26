Фонтан в виде цветка в Гурьеве (ныне Атырау) появился на центральной тогда площади, у гостиницы "Гурьев" (ныне "Акжайык"). Он являлся визитной карточкой города, главной достопримечательностью. Однако в 2010-х фонтан убрали и установили, по мнению большинства атыраусцев, не совсем удачное сооружение, тоже фонтан. А недавно этот фонтан украсили блёстками-мишурой, так популярной во многих других городах, и горожане прозвали фонтан не иначе как торт, также высказываясь не столь лестно о такой модной задумке. Да и фонтан непосредственно как фонтан не работал. Вчера, 25 июня, блёстки с фонтана службы ЖКХ начали убирать, и жители нефтяной столицы восприняли эту новость позитивно. Вернут ли раритет времен СССР - никто не знает, но в любом случае действующий фонтан знойному городу очень нужен.