Фото предоставлено управлением полиции города Уральск Как рассказала старший инспектор управления полиции города Уральск Динара Абдулкаликова, за сутки в городе были раскрыты три грабежа. - Так, 24 июня в 03.30 двое, находясь возле кафе «Достар» по улице Московская, отобрали у местного жителя сотовый телефон марки «Самсунг А-3» стоимостью 45 тысяч тенге. Позже преступники были установлены и задержаны. Ими оказались 37-летний житель Теректинского района - в настоящий момент он находится под подпиской о невыезде - и 46-летний мужчина без определенного места жительства, который помещен в приемник-распределитель управления полиции города Уральск, - пояснила Динара Абдулкаликова. Также в этот же день в 7.30 в районе улицы Х. Чурина на инвалида II группы напал неизвестный. - Пользуясь явным физическим преимуществом, злоумышленник отобрал у мужчины сумку. Сразу же после инцидента потерпевший обратился в полицию. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний житель города, который признал свою вину. В управлении полиции было установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности 9 раз, трижды был судим за грабежи, несколько раз за кражи и один раз за разбой, также состоит на учете в полиции как грабитель и вор. Несколько лет назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за последнее правонарушение, - рассказала Динара Абдулкаликова. 25 июня в 22.30 грабитель, находясь возле кафе «Ырыс» по улице Хусаинова, отобрал сотовый телефон марки «Редми», стоимостью 50.000 тенге. - Грабителем оказался 32-летний мужчина который дал признательные показания, имеется свидетельская база, - дополнила старший инспектор управления полиции города Уральск. Стоит отметить, что по всем фактам возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК "Грабеж".