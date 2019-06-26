Мероприятие состоялось на базе полигона учебного центра "Спасск" в Карагандинской области. Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын" собрал порядка 600 молодых казахстанцев. Это воспитанники клубов и классов "Жас сарбаз" и школ "Жас улан". В мероприятии принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что сейчас в стране сформировано 6 тысяч военно-патриотических клубов, в которых обучаются 174 тысячи детей. Победа в столь престижном сборе - это огромный труд самих школьников и их наставников. - Дети соревновались в общевойсковых дисциплинах, военной топографии, физической подготовке, робототехнике, исполняли песни, показывали слаженность подразделений. Президент Казахстана и Министерство обороны уделяет особое внимание патриотическому воспитанию школьников. Команда состояла из 15 человек, - отметил начальник департамента по делам обороны ЗКО Марат Есенов. Военно-патриотический сбор "Айбын" проводился в рамках Года молодежи. Его участники прошли уникальную школу подготовки к армейским будням, воочию увидели современные образцы военной техники и вооружения армии Казахстана, испытали свои силы и возможности, а также обрели новых друзей и единомышленников. Команда победителей приехала в Уральск не с пустыми руками. Организаторы подарили ее участникам велосипеды. - Один из самых сложных моментов – перетягивание каната. Тут проявился наш командный дух и мы смогли победить. Хочется выразить благодарность нашим наставникам, - сказал участник сбора Андрей Пастухов. Отметим, что в новом учебном году в области откроется 15 классов "Жас сарбаз".