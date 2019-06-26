Скрин с видео Камерой установленной в группе зафиксированы поведение персонала и факт того, что они бьют детей. Отдел образования Актау сообщает: «Создали специальную комиссию. Воспитательниц и нянечек уволили».

Директор детсада № 55 «Таншолпан» находится в отпуске. После того, как стало известно о данном происшествие, горотдел образования создал спецкомиссию. - "Все будем детально исследовать. Каждое видео будем изучать. Персонал этой группы уволен. Разбираемся", – ответили в Актауском отделе образования.