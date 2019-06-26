Воспитатели и нянечки садика № 55 г.Актау не разрешали ребятам играть с игрушками, принуждая часами просто сидеть на стуле, по сообщению «Лада». Скрин с видео Камерой установленной в группе зафиксированы поведение персонала и факт того, что они бьют детей. Отдел образования Актау сообщает: «Создали специальную комиссию. Воспитательниц и нянечек уволили». - "Это же просто ужас… Даже в туалет, стараются пройти как можно дальше от воспитательницы. Никаких игр и игрушек. Нами просмотрено 2 часа видеосъемки и все это время дети просидели на стульях, а персонал сидел в телефонах, или вообще спал за столом. Детям не разрешалось играть даже друг с другом. Если ребенок вставал, он тут же получал по голове, или другим частям тела. А нам улыбались, когда мы забирали детей", – негодуют родители. mQnTtWSk19A Директор детсада № 55 «Таншолпан» находится в отпуске. После того, как стало известно о данном происшествие, горотдел образования создал спецкомиссию. - "Все будем детально исследовать. Каждое видео будем изучать. Персонал этой группы уволен. Разбираемся", – ответили в Актауском отделе образования.