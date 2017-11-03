Об этом рассказали в Доме ребенка, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Как рассказала главный врач дома ребенка Мария КУБАШЕВА, малыш находится в удовлетворительном состоянии. - 5-месячный ребенок развивается согласно своему возрасту. Его навещает мама и бабушка с разрешения органов опеки. Она хочет его забрать и ждет решения суда, - отметила Мария КУБАШЕВА. По словам заведующей сектором по защите прав детей отдела образования г. Уральска Агиис БЕРЖАНОВОЙ, отец ребенка изъявил желание провести анализ ДНК. - Потом он должен был принести нам результаты анализов, чтобы оформить усыновление. А в отношении матери дело вскоре передадут в суд, - рассказала Агиис БЕРЖАНОВА. Напомним, 26 июня около 20.00 в 4 микрорайоне в подвальной яме недостроенного дома сторож нашел плачущего младенца. Мальчик находился в больнице под наблюдением врачей, однако по словам медиков, ребенок абсолютно здоров. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Позже была установлена личность мамы ребенка. Ею оказалась 21-летняя жительница Уральска. Она рассталась со своим молодым человеком и решила отдать ребенка в Дом малютки, однако не нашла его и оставила малыша на стройке.