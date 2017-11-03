На «горячую линию» Whatsapp портала «Мой ГОРОД» жительница Атырау прислала видео, которое она сняла во время рассадки детей в машины службы развозки одного из частных детских садов. — Ежедневно я наблюдаю эту картину из окна своего дома! Частный детский сад, не знаю, как он называется, находится на Айтике би. Молодые парни на двух машинах развозят детей из садика, и посмотрите по сколько детей они сажают в одну машину? — пишет возмущенная девушка. По словам очевидицы, детей в машины утрамбовывают абсолютно разного возраста — от 2 до 8 лет. — Никаких кресел, естественно, там не установлено! Неужели родители, которые встречают детей, не видят этого?! Ребята носятся, я вижу, как они подъезжают и отъезжают с детьми! Не хочу показаться занудой, но я сняла это все на видео! Не дай бог авария и сколько будет жертв! — негодует автор видео. По данному факту мы обратились в прокуратуру Атырауской области, где нам сообщили, что видео с нарушениями правил развозки детей было передано в местную полицейскую службу УВД г.Атырау.