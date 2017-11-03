В редакцию "МГ" прислали видео, на котором видно, как рабочие укладывают асфальт на тротуары прямо в лужи. Автор видео комментирует, что такую картину ему удалось запечатлеть сегодня, 3 ноября, по улице Ихсанова. - Вот так и закатывают или топят народные деньги. Что это - халатность, безграмотность или же преступление? - говорит автор видео. Стоит отметить, что ремонт дороги по улице Ихсанова начался в 2016 году, но позже договор с подрядчиком был разорван за неисполнение договорных обязательств. Руководитель ЖКХ г. Уральск Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ ответил, что заказчиком данного объекта является КПО б. в. - На улице сейчас плюсовая температура, поэтому укладку асфальта на тротуары производить можно, - заявил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Со слов начальника участка ТОО "АсарСтройСервис" Марата БЕЙСЕМБИНА, укладку асфальта они производили на сухое основание из щебня. - Тротуар находится выше уровня дороги, и вода там не скапливается, тем более перед укладкой асфальта мы продуваем основание. Технологии не были нарушены, и было получено разрешение от технадзора. К тому же мы даем гарантию два года, если же на асфальте появятся дефекты, мы их будем вынуждены устранить, - пояснил Марат БЕЙСЕМБИН.