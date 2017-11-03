Фото с паблика @atyrauoil По словам молодого человека, который решил не раскрывать своего имени, акция в первую очередь предназначена для социально уязвимых слоев населения. - Для пенсионеров, которые живут на одну пенсию, малоимущих и многодетных семей. Все, что имеется в добром уголке, нуждающиеся могут взять бесплатно! Пока ассортимент небольшой - хлеб и макароны! Но если вы поддержите, можете купить любой продукт и оставить там, - поделился в соцсетях организатор акции. "Добрый уголок" расположился в одном из магазинов микрорайона Нурсая. К участию в акции инициатор призывает всех желающих. - Скажите, когда вы закупаетесь на несколько тысяч, что вам стоит купить один хлеб за 65 тенге и оставить в «добром уголке»? Я не бизнесмен и не богатый, и для меня финансировать каждый день нереально! По этому прилавку лично буду пополнять каждую пятницу! Надеюсь, вы все откликнитесь, поддержите и наш «Добрый уголок», не опустеет! Представляете, сколько улыбок вы подарите? - пишет незнакомец. Получить или оставить продукты можно по адресу: мкр. Нурсая-2, дом 27, магазин "Назгуль".