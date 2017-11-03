Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе акимата г. Уральск, на сегодняшний день в пяти подъездах уже установлено 10 видеокамер. - В рамках проекта "Умный город" запущен совместный проект с АО "Казахтелеком" по установке видеокамер внутри и снаружи подъездов. Это делается для большей безопасности граждан. Оплата за обслуживание камер всего 350 тенге с квартиры в месяц, - пояснили в пресс-службе городского акимата. Стоит отметить, что в будущем году планируется установить видеонаблюдение во всех подъездах многоэтажек в городе. В 2017 году в 660 подъездах установят 1266 камер.