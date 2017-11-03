87% из числа заразившихся приобрели болезнь половым путем, 20% из них - гомосексуалисты, сообщили в Атырауском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом. - В основном это те люди, которые имели случайных и коммерческих половых партнеров и при этом не использовали средства защиты. На сегодня по-прежнему самым надежным средством защиты от ВИЧ является презерватив, - рассказала заведующая эпидемиологическим отделом ОЦ СПИД Атырауского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Гульнар УМАРОВА. Кроме того, в Атырау в этом году зарегистрирован 1 случай передачи ВИЧ от матери к ребенку. По словам Гульнар УМАРОВОЙ, сегодня в СПИД-центре Атырауской области можно сдать анализы на наличие ВИЧ-инфекции в любое удобное время. При этом точность тестирования и анонимность гарантируется.